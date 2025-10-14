Президент высказался о возможностях применения инструмента e-Parlament
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Рабочей группы по парламентской реформе затронул тему цифровой трансформации власти и озвучил перспективу внедрения e-Parlament — новой формы взаимодействия между государством и гражданами через цифровые технологии, передает BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что предстоящая парламентская реформа не ограничивается изменением структуры законодательного органа, а тесно связана с глобальными преобразованиями в различных сферах.
"Предстоящая реформа синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии. К примеру, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире", — заявил Токаев.
По его словам, в мире уже появляются элементы нового формата парламентской работы — электронного:
"В ряде стран уже апробируются элементы "электронного (или цифрового) парламента", призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса", — отметил Президент.
Он выразил уверенность, что Казахстан также пойдёт по этому пути:
"В перспективе эта тенденция будет усиливаться, и мы тоже осознанно делаем большой упор на это направление. Возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в нашей стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov", — сказал он.
По мнению Токаева, переход к однопалатному парламенту — это шаг к более современной, быстрой и адаптивной модели принятия решений:
"Поэтому переход к однопалатному Парламенту направлен в том числе на адаптацию к новому содержанию и ритму работы, ускоренному темпу принятия решений. То есть время меняется, оно будет диктовать свои законы. Система e-Parlament – не за горами, она скоро будет, поэтому ущерба качеству принимаемых законов допускать ни в коем случае нельзя", — резюмировал Президент.
