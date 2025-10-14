Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Рабочей группы по парламентской реформе затронул тему цифровой трансформации власти и озвучил перспективу внедрения e-Parlament — новой формы взаимодействия между государством и гражданами через цифровые технологии, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что предстоящая парламентская реформа не ограничивается изменением структуры законодательного органа, а тесно связана с глобальными преобразованиями в различных сферах.

"Предстоящая реформа синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии. К примеру, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире", — заявил Токаев.

По его словам, в мире уже появляются элементы нового формата парламентской работы — электронного:

"В ряде стран уже апробируются элементы "электронного (или цифрового) парламента", призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса", — отметил Президент.

Он выразил уверенность, что Казахстан также пойдёт по этому пути:

"В перспективе эта тенденция будет усиливаться, и мы тоже осознанно делаем большой упор на это направление. Возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в нашей стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov", — сказал он.

По мнению Токаева, переход к однопалатному парламенту — это шаг к более современной, быстрой и адаптивной модели принятия решений: