 Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области 

В регион привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций. 

Сегодня 2026, 13:46
Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамику развития Туркестанской области во время своей поездки, передает BAQ.KZ.

«Сохранение уникального облика древнего города, защита культурного наследия и устойчивое развитие области входят в число приоритетных задач для всей страны. Как Глава государства я уделяю этим вопросам особое внимание.

Год назад был законодательно закреплен особый статус Туркестана.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что темпы развития региона в целом хорошие, проводится большая работа. Аким Нуралхан Кушеров активно осуществляет свою деятельность, он владеет ситуацией на местах, уверен, что он добьется положительных результатов.

В прошлом году рост экономики составил около 14%. Положительная динамика наблюдается во всех отраслях. Налоговые поступления впервые превысили 1 трлн тенге. В регион привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций. 

По данным Правительства, большинство населенных пунктов обеспечено чистой питьевой водой, однако в некоторых районах сохраняются определенные проблемы. Профильное министерство совместно с акиматом должны в краткие сроки решить все вопросы. Что касается газоснабжения, то им охвачено около 90% населения области. 

Кроме того, в области открыто 83 социальных объекта. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» построено 16 новых учебных заведений. В сельской местности введено в эксплуатацию 35 объектов здравоохранения», сказал Глава государства.

