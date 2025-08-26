Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Сегодня, 09:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
79Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября огласит ежегодное Послание народу страны. Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.
Выступление главы государства состоится на совместном заседании палат Парламента.
В Послании Президент традиционно обозначит приоритетные направления социально-экономического и политического развития Казахстана, а также новые меры и инициативы на предстоящий период.
Самое читаемое
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП
- Опасные сделки: как казахстанцев обманывают при покупке китайских автомобилей
- Новый штамм коронавируса распространяется в России