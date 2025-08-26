Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября огласит ежегодное Послание народу страны. Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.

Выступление главы государства состоится на совместном заседании палат Парламента.

В Послании Президент традиционно обозначит приоритетные направления социально-экономического и политического развития Казахстана, а также новые меры и инициативы на предстоящий период.