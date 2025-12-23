Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" Рустама Карагойшина для обсуждения итогов деятельности холдинга за 2025 год и планов по реализации стратегических инвестиционных приоритетов, передаёт BAQ.KZ.

Рустам Карагойшин доложил, что общий объем поддержки экономики со стороны холдинга в 2025 году составил 9 трлн тенге. Средства были направлены на поддержку предпринимательства, агропромышленного комплекса, жилищного строительства и ипотечного кредитования.

По итогам года через инструменты холдинга было охвачено порядка 25 тыс. проектов по всей стране. Также были рассмотрены результаты работы гарантийных фондов на базе фонда "Даму", которые поддерживают малый и средний бизнес, а также крупные инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре.

Рустам Карагойшин представил модель работы холдинга, предусматривающую формирование "заказа на инвестиции", сопровождение стратегических проектов и привлечение прямых иностранных инвестиций. На сегодняшний день сформирован пул из 1,5 тыс. инвестиционных проектов общей стоимостью около 87 трлн тенге.

Президент подчеркнул важность активного привлечения инвестиций и расширения финансирования реального сектора экономики, а также поручил холдингу обеспечить дальнейшую реализацию приоритетных инвестиционных проектов и привлечение долгосрочного капитала в экономику.