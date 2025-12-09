Глава государства принял Председателя Национального банка Тимура Сулейменова, заслушав отчет о состоянии экономики, финансовой системы и ключевых направлениях денежно-кредитной политики за январь–ноябрь 2025 года, а также планах на 2026 год, передает BAQ.KZ.

Тимур Сулейменов проинформировал о деловой активности, факторах инфляции и мерах по стабилизации цен. Также он представил сведения о ситуации на финансовом и валютном рынках, рынке государственных ценных бумаг, состоянии активов Национального фонда, ЕНПФ и золотовалютных резервов.

По данным Нацбанка:

валютные активы Нацфонда с начала года выросли на 4,8 млрд долларов;

инвестиционный доход за 11 месяцев составил около 8,2 млрд долларов (13,7%);

золотовалютные резервы увеличились на 16,3 млрд долларов (36%) и достигли 62,1 млрд долларов;

портфель пенсионных активов ЕНПФ вырос на 2,6 трлн тенге (11,7%) и составил 25 трлн тенге.

Сулейменов также доложил о ходе масштабной цифровизации и реализации Национальным банком цифровых проектов, включая работу Антифрод-центра и развитие национальной цифровой финансовой инфраструктуры.

Национальный банк принимает все меры для стабилизации цен и достижения среднесрочной цели по инфляции на уровне 5%.

Президент поставил ряд задач по дальнейшей деятельности Нацбанка, акцентировав внимание на снижении инфляции, обеспечении стабильного функционирования финансового рынка и цифровой трансформации сектора.