Президент заявил о необходимости снизить инфляцию в Казахстане
Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", а также победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана", передает BAQ.KZ.
В ходе выступления Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты экономической политики и подчеркнул необходимость системных решений для устойчивого развития страны.
Президент отметил, что перед Правительством стоят актуальные и требующие безусловного исполнения задачи: стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и повышение реальных доходов граждан.
"В рамках проводимой экономической политики Правительства крайне актуальными задачами являются стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан", — подчеркнул он.
По словам Токаева, для выполнения этих целей была разработана Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассчитанная на 2026–2028 годы.
"Подчеркну еще раз: для эффективной реализации данной программы необходима слаженная работа всех профильных органов, а также акиматов", — заявил Президент.
Значимую роль в развитии предпринимательства, по мнению главы государства, играет предсказуемость регулирующей среды. Он напомнил, что новый Налоговый кодекс должен стать отправной точкой для перезагрузки модели взаимодействия государства и бизнеса.
"Для предпринимателей определяющее значение имеют предсказуемость и справедливость налоговой, тарифной и регуляторной политик. Перезагрузить модель сотрудничества государства и бизнеса призван новый Налоговый кодекс", — отметил Токаев.
Глава государства также подчеркнул важность взаимных обязательств между бизнесом и государством. Он заявил, что устойчивое развитие возможно лишь тогда, когда власти обеспечивают благоприятный деловой климат, а бизнес добросовестно исполняет свои обязанности.
"Важно понимать, что устойчивое развитие предпринимательства основывается на выполнении взаимных обязательств, когда государство создает благоприятный деловой климат, а бизнес честно платит налоги. Так происходит во всех развитых, цивилизованных странах", — подчеркнул он.
Выступление Президента стало ключевым акцентом церемонии, напомнив о том, что стабильность экономики и рост благосостояния граждан напрямую зависят от взаимодействия государства, бизнеса и регионов.
