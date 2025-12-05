Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", а также победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана", передает BAQ.KZ.

В ходе выступления Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты экономической политики и подчеркнул необходимость системных решений для устойчивого развития страны.

Президент отметил, что перед Правительством стоят актуальные и требующие безусловного исполнения задачи: стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и повышение реальных доходов граждан.

По словам Токаева, для выполнения этих целей была разработана Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассчитанная на 2026–2028 годы.

"Подчеркну еще раз: для эффективной реализации данной программы необходима слаженная работа всех профильных органов, а также акиматов", — заявил Президент.

Значимую роль в развитии предпринимательства, по мнению главы государства, играет предсказуемость регулирующей среды. Он напомнил, что новый Налоговый кодекс должен стать отправной точкой для перезагрузки модели взаимодействия государства и бизнеса.

Глава государства также подчеркнул важность взаимных обязательств между бизнесом и государством. Он заявил, что устойчивое развитие возмож­но лишь тогда, когда власти обеспечивают благоприятный деловой климат, а бизнес добросовестно исполняет свои обязанности.

Выступление Президента стало ключевым акцентом церемонии, напомнив о том, что стабильность экономики и рост благосостояния граждан напрямую зависят от взаимодействия государства, бизнеса и регионов.