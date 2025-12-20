Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил высокий потенциал сотрудничества Казахстана и Японии в сфере атомной энергетики, подчеркнув значимость объединения ресурсных возможностей Казахстана и передовых японских технологий, передаёт BAQ.KZ.

Казахстан, обеспечивающий порядка 40% мировых поставок ядерного топлива, играет ключевую роль в этой отрасли, особенно с учетом того, что почти 10% мировой электроэнергии производится на атомных электростанциях.

"Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества в этой стратегически важной отрасли, прежде всего путем внедрения инноваций", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул особый интерес к совместным проектам в области управления ядерными отходами, обеспечения ядерной безопасности, а также подготовки высококвалифицированных кадров, включая сферу гражданской защиты.

Отдельно Глава государства остановился на теме критически важных минералов и редкоземельных элементов. Он отметил, что Центральная Азия располагает значительными запасами ресурсов, необходимых для глобального энергетического перехода и развития чистых технологий.

По словам Президента, Казахстан рассчитывает на активизацию сотрудничества с Японией в сфере разведки, добычи и переработки таких полезных ископаемых, уделяя приоритетное внимание созданию полноценного промышленного кластера с акцентом на глубокую переработку и устойчивые производственные цепочки.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев приветствовал запуск совместного с Японией проекта Next-Generation SmartMining Plus, направленного на цифровизацию производственных процессов и повышение экологической устойчивости горнодобывающей отрасли.