В Казахстане искусственный интеллект должен стать инструментом предотвращения безработицы. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, проходящем в Астане, передает BAQ.KZ.

Также глава государства подчеркнул, что в первую очередь необходимо использовать продукты, произведённые в нашей стране.

“Рынок труда меняется с каждым днём. Работу многих специалистов вскоре будут выполнять автоматизированные системы. Этот процесс уже идёт. Он приводит к устареванию ряда профессий, то есть к тому, что многие люди останутся без работы. Это – крайне актуальная проблема. Если не заняться этим вопросом уже сейчас, социальные последствия такого процесса будут тяжёлыми. Безработица увеличится, качество жизни снизится, социальное неравенство может усилиться. Однако и здесь возможности ИИ можно использовать эффективно. К примеру, "умные" технологии способны выявлять сильные и слабые стороны работников и давать конкретные рекомендации для развития их профессиональных навыков”, – отметил Президент.

По его словам, потенциал ИИ необходимо направить на развитие экономики и социальной сферы.