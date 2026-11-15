Президента Кыргызстана разрешил чиновникам подрабатывать

В Кыргызстане государственным и муниципальным служащим, занимающим политические и специальные должности, разрешили заниматься дополнительной оплачиваемой деятельностью. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Изменения внесены в указ от 4 июня 2025 года № 175, регулирующий вопросы политических государственных, специальных государственных и политических муниципальных должностей.

Согласно документу, чиновники смогут получать дополнительное вознаграждение за образовательную, экспертную, научную и другую творческую деятельность в своей профессиональной сфере. Для этого потребуется согласие лица, назначившего служащего на должность. При этом дополнительная работа не должна мешать исполнению основных служебных обязанностей или создавать конфликт интересов.

Также чиновникам разрешили участвовать в общественно полезной деятельности общественных объединений, в том числе в сферах здравоохранения, образования, благотворительности и волонтёрства. Указ предусматривает и другие изменения. Теперь отозвать государственного или муниципального служащего из отпуска досрочно можно только с его согласия. Его разрешается получить по телефону или с помощью цифровых средств связи.

Кроме того, в перечень прав служащих включили участие в принятии государственных решений, а также в их подготовке и рассмотрении. Отдельно документ уточняет условия участия чиновников в руководящих органах некоммерческих организаций, включая попечительские и наблюдательные советы.

Это допускается в случаях, предусмотренных законодательством и международными договорами, а также по решению или согласованию президента либо председателя кабинета министров — руководителя администрации президента.