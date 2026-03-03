Глава государства провёл встречу с министром внутренних дел Ержаном Саденовым в Акорде. Президенту была представлена информация о текущей криминогенной ситуации в стране и ходе исполнения поручений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, передает BAQ.kz.

По данным МВД, по итогам первых двух месяцев 2026 года уровень преступности в Казахстане снизился на 8% — это на 1,3 тысячи преступлений меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается сокращение числа правонарушений по основным категориям, а также рост показателей раскрываемости.

Продолжается системная работа по противодействию интернет-мошенничеству. Благодаря профилактическим мерам и взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами количество киберпреступлений сократилось на 4%.

В сфере борьбы с организованной преступностью к уголовной ответственности привлечён 71 участник организованных преступных групп. Пресечена деятельность 11 криминальных группировок.

Активные меры принимаются и в противодействии наркопреступности. За отчётный период ликвидированы пять нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято 881,5 килограмма наркотических средств, включая более 104 килограммов синтетических наркотиков.

Министр также проинформировал Президента о расширении внедрения цифровых решений для обеспечения правопорядка на улицах и повышения дорожной безопасности. Отдельное внимание уделяется усилению миграционного контроля и обеспечению неотвратимости наказания.

В числе законодательных инициатив отмечен принятый в 2025 году Закон «О профилактике правонарушений». Установлена уголовная ответственность за дропперство, сталкинг и принуждение к браку.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее укрепление общественной безопасности и правопорядка.