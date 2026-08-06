Президента УЕФА будут выбирать в Астане

Астана станет местом проведения 51-го Конгресса УЕФА. Высший руководящий и законодательный орган Союза европейских футбольных ассоциаций соберется в столице Казахстана 22 апреля 2027 года. Ожидается, что в работе Конгресса примут участие представители всех 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА, руководство организации, члены Исполнительного комитета, представители ФИФА, европейских лиг, клубов и других международных спортивных структур.

Особый статус предстоящему мероприятию придает то, что оно будет выборным. Именно в Астане пройдут выборы президента УЕФА и членов исполнительного комитета организации. Организационные расходы на проведение Конгресса полностью возьмет на себя УЕФА. Проведение Конгресса станет одним из крупнейших международных футбольных событий, которые примет Казахстан.

Накануне также стало известно, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» планирует открыть в стране собственную футбольную академию, которая займется подготовкой юных игроков и внедрением современных методик обучения.