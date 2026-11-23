В Казахстане реорганизуют два государственных учреждения: Президентский центр присоединят к Архиву Президента. Соответствующий указ вступил в силу 5 ноября, передаёт BAQ.KZ.

После объединения штатная численность Архива Президента составит 293 единицы. Также утверждено новое положение об учреждении, которое будет заниматься не только хранением исторических документов, но и библиотечной, музейной, научной и просветительской деятельностью.

Какие документы будут храниться в Архиве Президента

Согласно новому положению, учреждение будет принимать и хранить документы, связанные с деятельностью Президента, Вице-Президента, Администрации Президента и государственных органов, непосредственно подчинённых и подотчётных главе государства.

Отдельное направление работы – сохранение личных архивов, библиотек и музейных коллекций действующего и бывших президентов Казахстана.

Архив также продолжит собирать документы, представляющие историческую ценность, в том числе материалы о развитии казахстанской государственности и института президентства.

Архивные документы переведут в цифровой формат

Одним из направлений работы объединённого учреждения станет цифровизация архивных материалов.

Документы планируется переводить в электронный формат, создавать цифровые копии библиотечных изданий и музейных экспонатов, а также развивать электронные базы данных.

Для поиска, описания и обработки информации предусмотрена возможность применения технологий искусственного интеллекта.

При этом доступ к архивным материалам будет предоставляться с учётом требований законодательства, в том числе ограничений, связанных с государственной и служебной тайной.

Что изменится для исследователей и граждан

Архив Президента сможет проводить выставки, экскурсии, лекции, научные конференции и другие просветительские мероприятия.

Учреждение также будет рассматривать запросы граждан и организаций, предоставлять архивную информацию и обеспечивать доступ к библиотечным и музейным материалам в установленном законом порядке.

Кроме того, предусмотрена работа по поиску исторических документов не только в Казахстане, но и за рубежом.

Новое положение закрепляет за Архивом Президента функции единого учреждения, объединяющего архивную, библиотечную, музейную и исследовательскую деятельность.