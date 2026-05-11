Президенту доложили о работе обрабатывающей промышленности

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет по вопросам развития промышленности и реализации крупных инфраструктурных проектов, передает BAQ.KZ.

Президенту была представлена информация об основных направлениях работы в обрабатывающей промышленности.

Первый вице-премьер доложил о планах по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и ходе модернизации энергетической инфраструктуры.

Главе государства также было доложено о развитии транспортно-логистической инфраструктуры и строительного сектора.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественную реализацию инфраструктурных проектов, усилить поддержку отечественных товаропроизводителей и контроль за подготовкой к предстоящему отопительному сезону.