Президенту доложили о работе обрабатывающей промышленности

Глава государства принял первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева.

Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет по вопросам развития промышленности и реализации крупных инфраструктурных проектов, передает BAQ.KZ.

Президенту была представлена информация об основных направлениях работы в обрабатывающей промышленности. 

Первый вице-премьер доложил о планах по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и ходе модернизации энергетической инфраструктуры. 

Главе государства также было доложено о развитии транспортно-логистической инфраструктуры и строительного сектора.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественную реализацию инфраструктурных проектов, усилить поддержку отечественных товаропроизводителей и контроль за подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

