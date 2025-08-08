Президенту представили ключевые направления развития инвестсреды в Казахстане
Глава государства принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова.
Сегодня, 15:36
Фото: Акорда
Президенту были представлены ключевые инициативы и приоритетные направления деятельности Ассоциации инвесторов, созданного во исполнение его поручения по итогам февральской встречи с представителями крупного бизнеса, передает BAQ.KZ.
На встрече:
- обсуждена обширная повестка, отражающая роль Ассоциации как моста между инвесторами и государством, в том числе первоочередные задачи по либерализации экономики, дерегулированию, внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления;
- затронуты вопросы модернизации налоговой системы, совершенствования антимонопольной политики, повышения эффективности приватизации и реформирования системы государственных закупок.
Болат Акчулаков представил предложения по запуску национального рейтинга ответственного бизнеса.
️Касым-Жомарт Токаев поддержал высказанные инициативы и подчеркнул важность их реализации для улучшения инвестиционного климата и обеспечения устойчивого экономического роста.
