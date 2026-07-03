Президенту представили планы по развитию культурной инфраструктуры
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву.
Президент заслушал доклад о практической реализации норм новой Конституции в сферах культуры, информации и социальной политики, а также о ключевых направлениях дальнейшего совершенствования государственной политики по повышению качества жизни граждан.
Аида Балаева проинформировала о приведении законодательства в соответствие с обновленным Основным законом, совершенствовании государственной информационной политики, развитии цифровой среды, взаимодействии с институтами гражданского общества, а также о работе в сферах семейной и молодежной политики, волонтерства и общественного контроля.
Кроме того, Главе государства были представлены предложения по развитию культурной инфраструктуры страны, включая создание новых образовательных, научно-просветительских и творческих объектов, поддержку традиционного искусства и подготовку кадров.
Отдельным блоком были рассмотрены вопросы реализации государственной социальной политики. Вице-премьер доложила о совершенствовании систем образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, занятости, спорта и туризма.
Особый акцент был сделан на усилении межведомственного взаимодействия, повышении качества и доступности государственных услуг, развитии человеческого капитала, внедрении современных цифровых решений и формировании инфраструктуры социальной сферы.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в сферах культуры, информации и социального развития.
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