Президенту представили «умные» решения для дорог и логистики
Цифровые решения для таможни, логистики и транспорта, а также проекты «умного города» были представлены в рамках GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев в рамках посещения выставки GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026 ознакомился с рядом цифровых решений в сфере транспорта, логистики и городской инфраструктуры, передает BAQ.kz.
Президенту представили единую цифровую платформу KEDEN, предназначенную для оптимизации процессов таможенного контроля и повышения их эффективности.
Также был продемонстрирован проект SmartCargo - единое цифровое окно логистических услуг, объединяющее сервисы таможенных органов, транспортных служб, а также Министерство внутренних дел Казахстана, Министерство сельского хозяйства Казахстана и других ведомств.
Отдельное внимание уделено системе National Road Geoportal (KazMaps), представляющей собой цифровую карту автодорог страны, которая позволяет осуществлять мониторинг и управление транспортной инфраструктурой.
Кроме того, Президент ознакомился с IT-экосистемой Алматы. Ему показали цифровые решения в сфере образования, подготовки кадров, обеспечения общественной безопасности, дорожного движения и защиты детей.
Также Главе государства представили первый в Центральной Азии детский научный музей.
Отмечается, что в выставке GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026 принимают участие более 600 международных компаний, включая таких технологических гигантов, как Cisco, Google Cloud, Huawei, Dell, Lenovo и другие.
Самое читаемое
- Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 3 мая
- Касым-Жомарт Токаев проверил условия содержания лошадей в президентской конюшне
- Казахстан вводит «золотую визу» для инвесторов и специалистов
- Участок трассы от Балкарагай до развязки на Павлодар временно закроют на ремонт
- Композитные газовые баллоны начнут производить в Казахстане