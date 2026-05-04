Президенту представили «умные» решения для дорог и логистики

Касым-Жомарт Токаев в рамках посещения выставки GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026 ознакомился с рядом цифровых решений в сфере транспорта, логистики и городской инфраструктуры, передает BAQ.kz.

Президенту представили единую цифровую платформу KEDEN, предназначенную для оптимизации процессов таможенного контроля и повышения их эффективности.

Также был продемонстрирован проект SmartCargo - единое цифровое окно логистических услуг, объединяющее сервисы таможенных органов, транспортных служб, а также Министерство внутренних дел Казахстана, Министерство сельского хозяйства Казахстана и других ведомств.

Отдельное внимание уделено системе National Road Geoportal (KazMaps), представляющей собой цифровую карту автодорог страны, которая позволяет осуществлять мониторинг и управление транспортной инфраструктурой.

Кроме того, Президент ознакомился с IT-экосистемой Алматы. Ему показали цифровые решения в сфере образования, подготовки кадров, обеспечения общественной безопасности, дорожного движения и защиты детей.

Также Главе государства представили первый в Центральной Азии детский научный музей.

Отмечается, что в выставке GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026 принимают участие более 600 международных компаний, включая таких технологических гигантов, как Cisco, Google Cloud, Huawei, Dell, Lenovo и другие.