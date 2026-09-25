Президенту Токаеву продолжают поступать телеграммы соболезнования

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с гибелью военнослужащих в ходе учений на Каспийском море



Зарубежные лидеры, разделяя глубокую скорбь всех казахстанцев, передают искренние соболезнования родным и близким погибших.



Телеграммы поступили от Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Беларуси Александра Лукашенко, Президента Франции Эмманюэля Макрона, Президента Сербии Александра Вучича, Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также руководителей ряда международных организаций.



Президент Казахстана выражает признательность за соболезнования и поддержку международного сообщества.