Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили ключевые направления сотрудничества

В ходе встречи, состоявшейся на полях саммита ШОС, Касым-Жомарт Токаев рассказал Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву о масштабных политических реформах в Казахстане и об итогах первых выборов в однопалатный Курултай.

По его словам, это историческое событие стало важным этапом на пути всеобщей модернизации.

Глава нашего государства поблагодарил азербайджанского лидера за теплые поздравления по случаю проведения выборов в Курултай, а также активное участие миссии наблюдателей из Азербайджана.

– Впервые в нашей истории текущие выборы получили единогласно хорошую, положительную оценку со стороны международных организаций. Курултай настроен на активную работу с азербайджанским Парламентом – Милли Меджлисом. Я буду со своей стороны всячески поддерживать это направление сотрудничества. Что касается межгосударственных отношений в целом, то они активно развиваются. Я держу под контролем все основные вопросы нашего сотрудничества. Полагаю, что есть все основания выразить удовлетворение тем, каким образом они развиваются. И, конечно же, главный фактор этого успеха – политическая воля глав государств, – сказал Президент.

В свою очередь Ильхам Алиев подчеркнул масштабность и важное значение проводимых в Казахстане реформ. Президент Азербайджана также выразил твердый настрой на дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества между нашими странами.

– Наши отношения успешно развиваются, носят союзнический характер и наполняются конкретикой день ото дня. Безусловно, успешное проведение выборов в Курултай и общественная поддержка, выраженная народом Казахстана Вашему курсу, – это еще одно подтверждение того, что общество очень правильно и адекватно реагирует на все реформы и шаги, которые Вы предпринимаете, – заявил Президент Азербайджана.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также ход реализаций совместных проектов в различных сферах, включая транспорт, логистику, энергетику и цифровизацию.

В завершение беседы стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий.