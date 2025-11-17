В Акорде состоялась встреча тет-а-тет Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Эстонии Алара Кариса, прибывшего с государственным визитом, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Эстонию как важного стратегического партнёра и высоко ценит историю, культуру и традиции эстонского народа. Глава государства подчеркнул, что между двумя странами нет серьёзных проблем, а потенциал сотрудничества остаётся значительным.

Президент Казахстана выразил уверенность, что визит Алара Кариса станет новым импульсом в развитии двусторонних отношений, включая торгово-экономическое взаимодействие, доступ к эстонским морским портам и сотрудничество в международных организациях, таких как ООН и Совет Безопасности.

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что отношения между странами находятся на хорошем уровне, а имеющиеся препятствия можно преодолеть. Он отметил активность предпринимательских кругов и запланированные встречи, в рамках которых ожидается подписание нескольких меморандумов.

Карис выразил оптимизм в отношении будущего двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность укрепления контактов, особенно в условиях нестабильной геополитической обстановки. Он также поддержал необходимость реформирования системы ООН для повышения её эффективности в предотвращении конфликтов.