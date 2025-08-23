Президенты Казахстана и Франции обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Франции.
Сегодня, 15:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
126Фото: Akorda.kz
По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает BAQ.KZ.
Главы государств отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН.
Самое читаемое
- В Костанае сгнивает здание детсада при острой нехватке дошкольных учреждений в городе
- Рынок топлива Казахстана оказался в руках двух монополистов — АЗРК
- Димаш может дать концерт на новом стадионе в Актобе
- Ход уборочной кампании-2025: в Казахстане уже намолочено 2,4 млн тонн зерна
- "Санкции, тарифы или ничего": Трамп дал Путину две недели на решение по Украине