  • 23 Августа, 16:54

Президенты Казахстана и Франции обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Франции.

Сегодня, 15:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 15:14
Сегодня, 15:14
126
Фото: Akorda.kz

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает BAQ.KZ.

Главы государств отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН.

Самое читаемое

Наверх