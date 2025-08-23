По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает BAQ.KZ.

Главы государств отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН.