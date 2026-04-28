Президенты Казахстана и Израиля посетили центр Alem.ai
Касым-Жомарт Токаев и Ицхак Герцог ознакомились с развитием искусственного интеллекта и цифровых проектов в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Израиля Ицхак Герцог посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, передает BAQ.kz.
В ходе визита главам государств представили работу центра, где выстроен полный цикл развития технологий - от раннего выявления и подготовки талантов до создания и масштабирования решений в сфере искусственного интеллекта.
Президенту Израиля продемонстрировали ключевые достижения Казахстана в области цифровизации, а также внедрение ИИ в различные отрасли экономики и социальной сферы.
Кроме того, лидерам показали проект Astana Smart City - масштабную инициативу по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения.
Об Alem.ai
Alem.ai - это полноценная экосистема на восьми этажах, где объединены образование, наука, предпринимательство и государственное управление. Здесь есть открытое пространство для всех желающих, центр креативных технологий для подростков, школа ИИ, кампус для стартапов, исследовательские лаборатории и даже ситуационный центр AI-Driven Government для умного управления страной.
Центр должен стать «фабрикой идей и инноваций» и помочь Казахстану сформировать новое поколение технологических лидеров. Alem.ai рассчитан на ежегодное обучение до 10 тысяч человек и запуск до 100 ИИ-стартапов.
Создание центра - часть стратегии, которую Президент последовательно реализует: от Послания об эпохе ИИ до конкретных поручений по инфраструктуре и кадрам. Благодаря инициативе Касым-Жомарта Токаева Казахстан укрепляет позиции как технологический хаб Центральной Азии и готовится к глобальной конкуренции в цифровую эпоху.
