Глава государства предложил создать Деловой совет Казахстана и Кении

Глава государства Касым и президент Кении Уильям Руто провели переговоры в расширенном составе, передает BAQ.kz.

В ходе переговоров с участием членов официальных делегаций были рассмотрены перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Глава нашего государства назвал Кению одним из важных и надежных партнеров Казахстана на Африканском континенте.

"Кения одна из самых динамично развивающихся и передовых стран Африки. Несмотря на то что географически нас разделяют огромные расстояния, нас связывает общий дух стремления к модернизации и уверенности в будущем. Казахстан расположен в самом сердце Евразии, а Кения является экономическим хабом Восточной Африки. Это имеет большое значение для расширения двустороннего партнерства. Вместе мы способны построить прочный мост между Центральной Азией и Африкой, объединив рынки, транспортные маршруты и инвестиционные потоки. Мы только что обсудили основные перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по международной повестке. Наши страны разделяют схожие позиции по глобальным вопросам, проводят миролюбивую внешнюю политику и последовательно выступают за миропорядок на принципах мультилатерализма. Казахстан готов претворить наше общее видение в конкретные взаимовыгодные проекты. Убежден, что соглашения, достигнутые в ходе сегодняшнего визита выведут отношения между Казахстаном и Кенией на качественно новый уровень", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил создать Деловой совет, который откроет новые возможности для взаимной торговли и инвестиций.

Президент Кении отметил, что встреча с Касым-Жомартом Токаевым в 2023 году на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стала отправной точкой для дальнейшего укрепления отношений, заложенных еще в 1993 году.

"Ваше решение, г-н Президент, назначить постоянного посла в Найроби подчеркивает важность, которую Вы и Ваше Правительство придаете отношениям между Казахстаном и Кенией. Я хочу заверить Вас, что мой визит является целенаправленным шагом, призванным укрепить сотрудничество между нашими странами. Считаю, что имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли", – сказал Уильям Руто.

Стороны также обсудили перспективы углубления партнерства в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность, возобновляемые источники энергии, информационные технологии, электронное правительство, космическая отрасль, финансы и туризм.

В культурно-гуманитарной сфере было отмечено наличие значительного потенциала для налаживания тесных связей между высшими учебными заведениями двух стран, взаимной поддержки туристических инициатив, а также обмена опытом в сфере сохранения биоразнообразия.