Президенты Казахстана и Конго обсудили расширение сотрудничества
В Акорде прошли переговоры Токаева и Чисекеди.
Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди провели переговоры в узком составе
Президент Казахстана поблагодарил Феликса Чисекеди за то, что он принял приглашение посетить Астану.
"Ваш первый государственный визит имеет очень важное значение. Он придаст новый импульс развитию отношений между Казахстаном и Демократической Республикой Конго. Казахстан рассматривает Вашу страну как важного партнера на Африканском континенте и заинтересован во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества. Ваша страна, население которой составляет более 110 млн человек, богата человеческими и природными ресурсами. Кроме того, растет ее авторитет на международном и региональном уровнях. В этой связи полагаю, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению связей между Центральной Азией и Африкой. Наращивание взаимодействия с африканскими государствами является одним из важных направлений внешней политики Казахстана", – отметил Касым-Жомарт Токаев.Президент Демократической Республики Конго высказал уверенность в том, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать углублению связей между странами
"Позвольте мне поблагодарить Вас и в Вашем лице весь народ Казахстана за очень теплый прием, который был оказан мне лично и моей делегации. Я нахожусь здесь для того, чтобы укрепить связи и сотрудничество не только между нашими странами, но и в целом между Африканским регионом и Центральной Азией. Это два мира, которые отдалены друг от друга, но, мне кажется, такие визиты позволяют нам сблизиться и лучше узнать друг друга. У нас была возможность работать с Вашей страной через компанию ERG, которая очень активна в горнодобывающей промышленности, но мы думаем, что есть и многие другие направления, где мы могли бы обмениваться опытом и усилить наше сотрудничество", – сказал Феликс Чисекеди.
В ходе беседы президенты также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
