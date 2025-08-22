В резиденции "Ынтымак Ордо" прошла церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Кыргызскую Республику с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Президенты поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран. Затем после рапорта начальника роты почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили обход строя.

Далее лидеры стран представили членов официальных делегаций и направились в зал для переговоров.