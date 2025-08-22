Президенты Казахстана и Кыргызстана начали переговоры в Бишкеке
Сегодня, 11:22
62Фото: Акорда
В резиденции "Ынтымак Ордо" прошла церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Кыргызскую Республику с официальным визитом, передает BAQ.KZ.
Президенты поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран. Затем после рапорта начальника роты почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили обход строя.
Далее лидеры стран представили членов официальных делегаций и направились в зал для переговоров.
