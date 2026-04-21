Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в узком составе

Президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе, сообщает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул историческую близость двух народов и укрепление двусторонних связей.

«Наши братские народы связывают общая история и единые корни, мы являемся потомками кочевых цивилизаций. Казахи и монголы на протяжении веков были близкими соседями. Образ жизни и традиции наших народов схожи. И сегодня в основе нашей дружбы лежат эти вечные ценности. В настоящее время сотрудничество двух стран развивается в духе стратегического партнерства. Укрепляются межгосударственные, межпарламентские и межправительственные связи. Уважаемый г-н Президент, благодаря Вашему личному вкладу наши отношения выходят на новый уровень. Я высоко ценю это. Благодаря Вашей неустанной деятельности в Монголии происходят значительные позитивные преобразования. В прошлом году экономика страны выросла на 6,8 процента. Это достижение стало возможным, безусловно, благодаря Вашей мудрой политике. Под Вашим руководством реализованы важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Нам известно, что в Монголии осуществляется комплексный план развития государства Vision-2050. Кроме того, Вы приступили к строительству нового города Хархорума. Желаем успехов в претворении в жизнь этих уникальных проектов. Благодаря Вашему дальновидному курсу международный авторитет Монголии значительно упрочился. Мы искренне радуемся всем достижениям Вашей братской страны», - сказал Президент Казахстана.

Президент Монголии отметил значимость визита и развитие сотрудничества между странами.

«Очень рад, что имею возможность осуществить спустя двадцать лет государственный визит в Вашу прекрасную страну. Вы также два года назад, в 2024 году, совершили государственный визит в Монголию и действительно вывели монгольско-казахские отношения на новый уровень стратегического партнерства. Несомненно, это событие будет золотыми буквами вписано в историю нашего двустороннего сотрудничества. Уважаемый г-н Президент, под Вашим дальновидным, мудрым и высокопрофессиональным руководством в Казахстане достигнуты значительные успехи в развитии экономики и социально-политической сферы. Монгольский народ внимательно наблюдает за достижениями Казахстана. Во время Вашего визита в 2024 году мы подписали более десяти документов. В ходе текущего государственного визита мы также подпишем ряд важных документов», - заявил Ухнаагийн Хурэлсух.

Стороны подтвердили намерение и дальше развивать стратегическое партнёрство и укреплять двусторонние связи.