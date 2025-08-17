Президенты Казахстана и России обсудили итоги встречи Путина с Трампом
Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием.
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным. Глава нашего государства поздравил коллегу с итогами встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, передает BAQ.KZ.
По мнению Главы государства, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.
Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене.
Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.
Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.
В заключение Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.
