В рамках Дней культуры Республики Казахстан в Российской Федерации в Государственном академическом Большом театре состоялся Гала-концерт мастеров искусств Казахстана, в котором приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин, передаёт BAQ.KZ.

На сцене выступили ведущие творческие коллективы и известные артисты, представившие лучшие образцы казахской музыки и хореографии.

Концерт подчеркнул богатство культурного наследия Казахстана и способствовал укреплению духовного и культурного диалога между двумя странами.

По завершении мероприятия главы государств выразили признательность за концерт и побеседовали с его участниками — Розой Рымбаевой, Марией Мудряк, Ренатом Гайсиным, Алишером Каримовым, Александром Беляковым и Зариной Алтынбаевой.