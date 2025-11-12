  • 13 Ноября, 00:12

Президенты Казахстана и России посетили Гала-концерт мастеров искусств

Концерт подчеркнул богатство культурного наследия Казахстана.

Вчера, 23:06
АВТОР
Akorda.kz Вчера, 23:06
Вчера, 23:06
85
Фото: Akorda.kz

В рамках Дней культуры Республики Казахстан в Российской Федерации в Государственном академическом Большом театре состоялся Гала-концерт мастеров искусств Казахстана, в котором приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин, передаёт BAQ.KZ.

На сцене выступили ведущие творческие коллективы и известные артисты, представившие лучшие образцы казахской музыки и хореографии.

Концерт подчеркнул богатство культурного наследия Казахстана и способствовал укреплению духовного и культурного диалога между двумя странами.

По завершении мероприятия главы государств выразили признательность за концерт и побеседовали с его участниками — Розой Рымбаевой, Марией Мудряк, Ренатом Гайсиным, Алишером Каримовым, Александром Беляковым и Зариной Алтынбаевой.

