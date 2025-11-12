По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, передает BAQ.KZ.

Также в присутствии глав государств состоялся обмен рядом подписанных межправительственных и межведомственных документов. Среди них – Комплексная программа экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2026-2030 годы.

Подписано Соглашение об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, а также Соглашение о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности.

Отдельно были подписаны документы о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек", а также об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау.

Стороны также договорились о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию особых экономических зон и Меморандум о намерениях по созданию казахстанско-российских общеобразовательных организаций.

Кроме того, утверждён совместный план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров из России и их первичной адаптации, а также Меморандум о сотрудничестве в области урегулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях.

Подписан План мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе, соглашение о развитии межгосударственных стыковых пунктов между АО "НК "КТЖ" и ОАО "РЖД", а также Меморандум о сотрудничестве между АО "Казпочта" и АО "Почта России".