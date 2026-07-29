Президенты Казахстана и Таджикистана обсудили совместные проекты и международную повестку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Астану для участия в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026», передает BAQ.KZ.

Глава государства поблагодарил Эмомали Рахмона за личное участие в церемонии открытия турнира в качестве почетного гостя.

В ходе переговоров президенты высоко оценили нынешний уровень казахстанско-таджикских отношений, отметив, что сотрудничество двух стран последовательно развивается в духе стратегического партнерства и союзничества.

Стороны подчеркнули важность регулярного политического диалога, а также активного взаимодействия между правительствами и деловыми кругами Казахстана и Таджикистана.

Особое внимание главы государств уделили дальнейшему расширению торгово-экономических связей. Также обсуждались вопросы сотрудничества в транспортно-логистической и энергетической сферах, а также реализация договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и обсудили график предстоящих совместных мероприятий в многостороннем формате.