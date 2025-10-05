Президенты Казахстана и Таджикистана обсудили взаимодействие в экономической сфере
Президенты отметили поступательное развитие отношений между странами.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BAQ.KZ.
В ходе беседы президенты отметили поступательное развитие казахско-таджикских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.
Главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.
Глава государства подчеркнул, что высоко ценит личный вклад Президента Таджикистана в укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами.
Собеседники также рассмотрели график предстоящих контактов.
