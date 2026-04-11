Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели крепость «Арк», которая была возведена в IV-III веках. За свою многовековую историю объект не раз подвергался разрушениям, но вновь восстанавливался. В настоящее время на его территории расположен Бухарский государственный музей-заповедник.

Затем главы государств посетили комплекс «Ляби-хауз», являющийся одним из популярных мест отдыха в Бухаре. Здесь на одной территории размещены архитектурные шедевры – медресе и ханака Надира Диван-Беги, возведенные в XVII веке, и медресе Кукельдаш, постройка которого датируется XVI веком.

Лидеры Казахстана и Узбекистана также побывали в историческом комплексе «Пои-Калян», состоящем из трех сооружений XII-XVI веков – минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири Араб.

Необходимо отметить, что Бухара на протяжении веков являлась одним из ключевых духовно-образовательных центров региона.

В стенах местных медресе получали знания Машхур Жусуп Копеев, Нуржан Наушабаев, Шортанбай Канайулы и другие выдающиеся представители казахской интеллигенции, чьи имена вписаны в общую историю народов Казахстана и Узбекистана.

Главам государств показали музей-келью Машхура Жусупа Копеева. Президенты также осмотрели выставку, посвященную казахским деятелям, обучавшимся и проживавшим в Бухаре.