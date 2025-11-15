Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Шавкат Мирзиёев в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии запуска совместных проектов Казахстана и Узбекистана, передаёт BAQ.KZ.

К запуску было подготовлено 7 проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма.

Нажав символическую кнопку, главы государств дали старт деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" в Сырдарьинской и Туркестанской областях, головного офиса "Tenge Bank" в Ташкенте, началу строительства многопрофильного центра логистики в Ташкентской области, жилого квартала "Астана" в Новом Ташкенте, нефтегазохимического комплекса по производству линейного алкилбензола в Кашкадарьинской области, гостиничного комплекса "Астана" в Новом Ташкенте, а также гостиничного комплекса "Ташкент" в столице Казахстана.