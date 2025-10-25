На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики, передаёт BAQ.KZ.

Президент России Владимир Путин в своей телеграмме отмечает, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляя свои позиции на международной арене.

"Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", – подчеркнул Владимир Путин.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пишет, что в Казахстане царят общественная гармония и стабильность, динамично развивается экономика, последовательно повышается уровень жизни населения, укрепляются позиции страны как в регионе, так и на международной арене.

"Китайская сторона готова прилагать совместные усилия с Казахстаном для дальнейшего укрепления политического взаимодействия, взаимной поддержки, сопряжения стратегий развития и продвижения высококачественного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс – один путь", – отметил Глава КНР.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с теплотой вспомнил недавнюю беседу с Главой нашего государства во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Соединенные Штаты Америки высоко ценят тесные экономические связи и сотрудничество в сфере безопасности с Казахстаном и рассчитывают на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства в предстоящем году", – говорится в телеграмме.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в поздравительном послании напомнил, что прошлогодний государственный визит Президента Казахстана во Францию способствовал укреплению стратегического партнерства и обозначил перспективные направления для дальнейшей диверсификации двусторонних отношений.

"Франция придает большое значение доверительному диалогу с Казахстаном по ключевым вопросам безопасности и региональной стабильности. Нас объединяет приверженность миру и уважению международного права, и я надеюсь, что мы продолжим совместно отстаивать Устав ООН и способствовать эффективному многостороннему сотрудничеству", – говорится в телеграмме.

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III поздравил Президента и народ Казахстана с Днем Республики.

В своей телеграмме монарх выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и отметил важность продолжения плодотворного сотрудничества на благо двух народов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении отметил, что под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева в последние годы была проделана огромная работа по стремительному росту экономики и последовательному улучшению уровня жизни населения, а также неуклонно растут влияние и авторитет Казахстана на международной арене.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что под руководством Главы нашего государства Казахстан достиг больших успехов в экономическом и социальном развитии. Он подтвердил стремление Кыргызстана к дальнейшему укреплению двусторонних союзнических отношений и стратегического партнерства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что союзнические отношения с Казахстаном всегда были и остаются важным приоритетом внешней политики Таджикистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пишет, что дружественные и добрососедские отношения двух стран носят конструктивный и стратегический характер. Также свои теплые пожелания выразил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил гордость за прогресс и достижения братского Казахстана на пути развития и процветания с момента обретения независимости.

"Мы удовлетворены тем, как наши исключительные отношения, основанные на общечеловеческих ценностях, продолжают развиваться как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних структур, включая Организацию тюркских государств", — отметил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что значительные успехи Казахстана во всех сферах, экономический рост, повышение благосостояния граждан и укрепление международного авторитета страны стали возможны благодаря масштабным реформам, осуществляемым под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Свои поздравления также направили:

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Король Бельгии Филипп, Король Испании Фелипе VI, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ, руководитель Администрации Президента шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, Король Марокко Мухаммед VI, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Хранитель двух святынь – Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Наследный принц, Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, Король Швеции Карл Густав, Император Японии Нарухито, Папа Римский Лев XIV, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Индии Драупади Мурму, Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяка, Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Молдовы Майя Санду, Президент Венгрии Тамаш Шуйок, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, Президент Чехии Петр Павел, Президент Словакии Петер Пеллегрини, Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, Президент Ирландии Майкл Хиггинс, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Финляндии Александр Стубб, Президент Хорватии Зоран Миланович, Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Грузии Михаил Кавелашвили, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, Президент Вьетнама Лыонг Кыонг, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент Эстонии Алар Карис, Президент Румынии Никушор Дан, Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Великий магистр Суверенного Военного Мальтийского Ордена Джон Данлап и другие.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.