Президенты США и Колумбии обсудили борьбу с наркотрафиком
Одной из ключевых тем переговоров стала борьба с производством наркотиков.
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Президенты Колумбии и США — Густаво Петро и Дональд Трамп — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, а также развитие двусторонних отношений.
Об этом сообщает Devdiscourse со ссылкой на администрацию президента Колумбии.
По информации колумбийской стороны, во время беседы Густаво Петро обратился к Дональду Трампу с просьбой рассмотреть возможность отмены американских санкций, введенных в отношении него. В ответ президент США заявил, что намерен «сделать все возможное» для решения этого вопроса.
Одной из ключевых тем переговоров также стала борьба с производством наркотиков. В частности, стороны обсудили меры по уничтожению плантаций коки, листья которой используются в качестве основного сырья для изготовления кокаина.
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