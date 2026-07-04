Президенты США и Колумбии обсудили борьбу с наркотрафиком

Одной из ключевых тем переговоров стала борьба с производством наркотиков.

Сегодня 2026, 00:14
АВТОР
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Devdiscourse Сегодня 2026, 00:14
Сегодня 2026, 00:14
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Фото: Devdiscourse

Президенты Колумбии и США — Густаво Петро и Дональд Трамп — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, а также развитие двусторонних отношений.

Об этом сообщает Devdiscourse со ссылкой на администрацию президента Колумбии.

По информации колумбийской стороны, во время беседы Густаво Петро обратился к Дональду Трампу с просьбой рассмотреть возможность отмены американских санкций, введенных в отношении него. В ответ президент США заявил, что намерен «сделать все возможное» для решения этого вопроса.

Одной из ключевых тем переговоров также стала борьба с производством наркотиков. В частности, стороны обсудили меры по уничтожению плантаций коки, листья которой используются в качестве основного сырья для изготовления кокаина.

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