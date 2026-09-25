Президенты Узбекистана и Кыргызстана выразили соболезнования народу Казахстана

На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования в связи с гибелью казахстанских военнослужащих во время учений на Каспийском море, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразили глубокие соболезнования Главе государства, родным и близким погибших военнослужащих, а также всему народу Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров двух стран за слова поддержки, подчеркнув особую значимость международной солидарности в этот тяжелый для Казахстана момент.

Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи в Мангистауской области из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 человек погибли.

25 сентября Министерство обороны сообщило об обнаружении тел двух ранее пропавших военнослужащих и завершении поисковой операции.