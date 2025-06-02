Во время заключительного выступления в суде адвокат Ильясова Нуркияса, Нурлан Келебаев, подверг резкой критике действия следствия и позицию обвинения. Он подчеркнул, что с первых дней после конфликта в социальных сетях была развёрнута информационная кампания, в ходе которой участники инцидента были заранее объявлены виновными, ещё до окончания следствия и начала судебного процесса, передаёт BAQ.KZ.

"Презумпция невиновности в этом деле фактически была отвергнута. Людей судили по комментариям в интернете, а не по закону", — отметил Келебаев.

По его словам, досудебное расследование проходило с явным обвинительным уклоном, игнорируя показания, указывающие на провоцирующие действия со стороны потерпевших, стрельбу со стороны Нурканата Гайыпбаева и нанесение первого удара Шерзатом Полатом.

Адвокат заявил, что Нуркияс Ильясов пытался защитить себя от вооружённого нападения, вырвав ружьё у стрелявшего и предотвратив возможный третий выстрел. Он признал, что Ильясов нанёс удар прикладом, но указал, что тот не повлёк тяжких телесных повреждений.

"В действиях Ильясова отсутствует состав преступления. Он не имел умысла, не готовился к нападению, а действовал исключительно для защиты своей жизни", — подчеркнул Келебаев.

Он также обратил внимание суда на то, что обвинительный акт не содержит анализа ролей каждого участника. Нет доказательств предварительного сговора или хулиганских мотивов. Показания свидетелей противоречивы и в ряде случаев были изменены под давлением общественного мнения.

В завершение выступления адвокат напомнил, что обвинение обязано доказывать вину, а не строить догадки. По его мнению, суд должен опираться не на общественный резонанс, а на доказательства и закон.