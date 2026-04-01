Офис Всемирной организации здравоохранения в Тегеране получил повреждения в результате атак на иранскую столицу. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х, передает BAQ.KZ.

"В течение последних двух ночей в районе офиса ВОЗ в Тегеране наносились удары, в результате которых были выбиты оконные стекла. К счастью, все сотрудники офиса ВОЗ в Иране находятся в безопасности, и никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Гебрейесус заявил о недопустимости подобных ударов, отметив, что они должны быть предотвращены любой ценой, учитывая, что всем известно местонахождение помещений ВОЗ и других агентств ООН.