При атаке дронов на Татарстан погибли граждане Узбекистана и Таджикистана

В результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск в Татарстане погибли 13 человек, в том числе ребенок. Еще 75 человек обратились за медицинской помощью, 21 из них госпитализировали, сообщили власти региона. Среди погибших — семь граждан Узбекистана и двое граждан Таджикистана.

По словам местных властей, девочка около пяти лет погибла в жилом доме. Еще девять человек погибли в хостеле, расположенном в промышленной зоне. Глава Татарстана Рустам Минниханов после посещения места происшествия заявил, что погибшие в хостеле могли спастись, если бы находились в укрытии. По его словам, объект не относился к промышленным помещениям и в момент атаки там находились рабочие.

Следственный комитет России заявил, что беспилотники ударили по жилому сектору и промышленным объектам. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Генштаб ВСУ подтвердил удар по Нижнекамску, заявив, что целью был нефтеперерабатывающий завод «Танеко». Украинская сторона сообщила о пожаре на объекте.

При этом сообщения о гибели людей в результате атаки ВСУ не комментировали. По числу погибших эта атака стала одной из самых смертоносных для России с начала полномасштабного вторжения. Спасательные и следственные мероприятия продолжаются.