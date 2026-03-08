При атаке на нефтехранилище в Иране погибли шесть человек
Система энергоснабжения при этом не пострадала.
Сегодня 2026, 19:47
114Фото: Pixabay.com
В результате израильского удара по нефтехранилищу в городе Фердис на севере Ирана погибли шесть человек, 21 пострадали, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно информации администрации провинции Альборз, США и Израиль осуществили удары по нефтехранилищу с помощью истребителей.
"Среди погибших и раненых есть также мирные жители, проживающие поблизости", - говорится в сообщении.
