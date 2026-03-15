  • При бомбардировке жилого квартала в Ширазе пострадали несколько человек

При бомбардировке жилого квартала в Ширазе пострадали несколько человек

В результате ударов были полностью разрушены дома, принадлежащие рабочим.

Сегодня 2026, 13:17
Report Сегодня 2026, 13:17
Сегодня 2026, 13:17
86
Фото: Report

ВВС США и Израиля атаковали жилой квартал в иранском городе Шираз, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что атаке бомбами подвергся жилой район на юго-востоке города. В результате ударов были полностью разрушены дома, принадлежащие рабочим и лицам, находящимся под патронажем Организации социального благосостояния, а также ранены несколько человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, уточняется число раненых.

