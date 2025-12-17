Казахстан движется к поэтапному отказу от налогового декларирования по мере развития цифровых инструментов и онлайн-обмена данными, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы о внедрении предзаполненных налоговых форм. По его словам, переход к новым подходам продиктован не отдельным решением ведомства, а общемировой тенденцией.

"Этот не желание Минфина. К этому процессу ведут все - мир идёт в цифровизацию. В рамках нового Налогового кодекса уже предусмотрены элементы предзаполнения деклараций. Со следующего года такие формы планируется предоставлять для малого бизнеса, а в дальнейшем расширять их применение. На сегодня в рамках нового Налогового кодекса элементы предзаполнения мы уже предусмотрели и уже со следующего года можем предоставлять для малого бизнеса предзаполненную форму", — отметил Ержан Биржанов.

Он напомнил, что с крупным бизнесом уже реализуется проект горизонтального мониторинга, в рамках которого осуществляется постоянный обмен данными и документацией.

"Крупный бизнес предоставляет все свои внутренние расчёты и всю внутреннюю документацию. Если мы будем видеть всё содержимое и все операции на всех уровнях, то предоставлять декларацию в последующем нет необходимости. Министерство финансов совместно с бизнес-сообществом прорабатывает возможность распространения данного механизма и на другие категории налогоплательщиков. Если всё в цифровом формате, если мы наладим онлайн-обмен и будем работать через агентскую составляющую и учётные системы, то необходимость предоставления декларации сама собой отпадёт", — пояснил Ержан Биржанов.

Комментируя вопрос ответственности за возможные расхождения в предзаполненных данных, вице-министр подчеркнул, что налогоплательщики сохраняют право на корректировку информации.