Вероятен ли дефицит автогаза в Казахстане рассказал эксперт
Аскар Исмаилов оценил ситуацию с добычей и спрогнозировал как будут развиваться события.
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Может ли Казахстан столкнуться с кризисом автогаза из-за резонансных ударов по КТК, произошедших в этом году? Из-за этого на крупнейшем нефтегазовом месторождении в этом году уже снижали добычу. Разобраться в этом вопросе редакции BAQ.kz поможет Аскар Исмаилов, советник по Центральной Азии The Global Gas Centre (Женева).
Компания «Тенгизшевройл» является крупнейшим производителем пропана и сжиженного углеводородного газа в Казахстане. На компанию приходится примерно 40% республиканского выпуска, рассказывает эксперт. Поэтому длительное снижение добычи нефти на Тенгизе по причине нестабильной работы КТК или его полной остановки неизбежно отразится на производстве СУГ и возможностях обеспечения внутреннего рынка автогазом.
«При этом краткосрочные перебои в работе КТК сами по себе не должны привести к дефициту. Рынок способен компенсировать их за счет запасов, перераспределения поставок, сокращения экспорта и временной корректировки объемов, направляемых промышленным потребителям», - подчеркивает Аскар Исмаилов.
Дефицит автогаза, продолжил эксперт, именно из-за КТК возможен только в случае долгосрочной остановки экспортного маршрута, когда заполнение нефтяных резервуаров вынудит «Тенгизшевройл» на протяжении нескольких недель существенно ограничивать добычу и переработку. С высокой вероятностью компания откажется от проведения капитального ремонта в текущем году, чтобы возместить потери в начале года. Это положительно скажется на стабильности рынка автогаза.
«Сейчас добыча на Тенгизе восстанавливается почти до нормального уровня, поэтому непосредственных оснований ожидать общенационального кризиса автогаза нет. Но две аварии на Тенгизском месторождении показывают уязвимость производственных мощностей. А неконтролируемые атаки на танкеры в Черном море приводят к полной остановке работы КТК со всеми вытекающими последствиями для рынка автогаза в Казахстане и Центральной Азии», - отметил Аскар Исмаилов.
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