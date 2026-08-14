Вероятен ли дефицит автогаза в Казахстане рассказал эксперт

Может ли Казахстан столкнуться с кризисом автогаза из-за резонансных ударов по КТК, произошедших в этом году? Из-за этого на крупнейшем нефтегазовом месторождении в этом году уже снижали добычу. Разобраться в этом вопросе редакции BAQ.kz поможет Аскар Исмаилов, советник по Центральной Азии The Global Gas Centre (Женева).

Компания «Тенгизшевройл» является крупнейшим производителем пропана и сжиженного углеводородного газа в Казахстане. На компанию приходится примерно 40% республиканского выпуска, рассказывает эксперт. Поэтому длительное снижение добычи нефти на Тенгизе по причине нестабильной работы КТК или его полной остановки неизбежно отразится на производстве СУГ и возможностях обеспечения внутреннего рынка автогазом.

«При этом краткосрочные перебои в работе КТК сами по себе не должны привести к дефициту. Рынок способен компенсировать их за счет запасов, перераспределения поставок, сокращения экспорта и временной корректировки объемов, направляемых промышленным потребителям», - подчеркивает Аскар Исмаилов.

Дефицит автогаза, продолжил эксперт, именно из-за КТК возможен только в случае долгосрочной остановки экспортного маршрута, когда заполнение нефтяных резервуаров вынудит «Тенгизшевройл» на протяжении нескольких недель существенно ограничивать добычу и переработку. С высокой вероятностью компания откажется от проведения капитального ремонта в текущем году, чтобы возместить потери в начале года. Это положительно скажется на стабильности рынка автогаза.