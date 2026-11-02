При крушении бизнес-джета неподалеку от резиденции Трампа во Флориде погибли девять человек

В американском штате Флорида разбился бизнес-джет, на борту которого находились девять человек. Все они погибли. Катастрофа произошла примерно в 14 километрах от поместья Мар-а-Лаго — резиденции президента США Дональда Трампа. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолёт вылетел из Остина (штат Техас) и направлялся на Багамские острова.

Крушение произошло около 12:50 по местному времени в районе Крестхейвена. Незадолго до падения пилоты сообщали диспетчерам об умеренной турбулентности, обледенении и попадании в зону осадков. Затем самолёт начал стремительно терять высоту. Скорость снижения достигала 20 тысяч футов в минуту.

Один из членов экипажа объявил чрезвычайную ситуацию и сообщил, что лайнер может врезаться в землю. Последними словами из кабины стали: «У нас больше нет времени». Губернатор Флориды Рон Десантис сравнил крушение с падением ракеты. После удара произошёл мощный взрыв, обломки разлетелись в разные стороны.

В результате аварии повреждены местные водопроводные сети. Власти эвакуируют около 600 жителей близлежащего посёлка. По предварительным данным, находившиеся на земле люди не пострадали. Расследование проводит Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) при содействии специалистов FAA. Министр транспорта США Шон Даффи назвал произошедшее трагедией.