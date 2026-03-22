Четыре военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два сотрудника турецкой компании погибли в результате падения вертолета в территориальных водах страны, передает BAQ.KZ.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Турции.

"Вечером 21 марта вертолет, принадлежащий ВС Катара и выполнявший учебные задачи в рамках деятельности объединенного командования вооруженных сил Катара и Турции, упал в море из-за технической неисправности", - говорится в заявлении.

В результате аварии погибли семь человек, находившихся на борту, включая военнослужащих двух стран и сотрудников турецкой компании Aselsan.

В ведомстве подчеркнули, что военное сотрудничество между Турцией и Катаром продолжается в рамках действующих соглашений.

Отмечается, что точные причины крушения будут установлены по итогам расследования, проводимого катарской стороной.