При крушении вертолета в Катаре погибли семь человек
Среди погибших есть военные Турции.
Сегодня 2026, 18:37
Фото: Pixabay.com
Четыре военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два сотрудника турецкой компании погибли в результате падения вертолета в территориальных водах страны, передает BAQ.KZ.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Турции.
"Вечером 21 марта вертолет, принадлежащий ВС Катара и выполнявший учебные задачи в рамках деятельности объединенного командования вооруженных сил Катара и Турции, упал в море из-за технической неисправности", - говорится в заявлении.
В результате аварии погибли семь человек, находившихся на борту, включая военнослужащих двух стран и сотрудников турецкой компании Aselsan.
В ведомстве подчеркнули, что военное сотрудничество между Турцией и Катаром продолжается в рамках действующих соглашений.
Отмечается, что точные причины крушения будут установлены по итогам расследования, проводимого катарской стороной.
