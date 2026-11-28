В Перу потерпел крушение военный вертолет в районе долины рек Апуримак, Эне и Мантаро (VRAEM). В результате происшествия погибли восемь военнослужащих.

По данным издания Peru21, среди погибших — пять военнослужащих военно-воздушных сил страны и трое представителей сухопутных войск. Выжить удалось только пилоту воздушного судна. Его эвакуируют в Лиму.

Вертолет потерпел крушение во время проведения военной операции вблизи населенного пункта Санабамба, расположенного в округе Канайре региона Аякучо.

Как сообщается, воздушное судно участвовало в операции по эвакуации военного патруля. Причины крушения пока не установлены.