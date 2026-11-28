При крушении военного вертолета в Перу погибли восемь человек
Среди погибших — пять военнослужащих ВВС и трое представителей сухопутных войск. Пилот выжил.
28 Ноября 2026, 09:29
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28 Ноября 2026, 09:2928 Ноября 2026, 09:29
204Фото: Peru21
В Перу потерпел крушение военный вертолет в районе долины рек Апуримак, Эне и Мантаро (VRAEM). В результате происшествия погибли восемь военнослужащих.
По данным издания Peru21, среди погибших — пять военнослужащих военно-воздушных сил страны и трое представителей сухопутных войск. Выжить удалось только пилоту воздушного судна. Его эвакуируют в Лиму.
Вертолет потерпел крушение во время проведения военной операции вблизи населенного пункта Санабамба, расположенного в округе Канайре региона Аякучо.
Как сообщается, воздушное судно участвовало в операции по эвакуации военного патруля. Причины крушения пока не установлены.
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