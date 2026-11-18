При Курултае создают Молодежный совет. Он станет постоянной площадкой, через которую инициативы молодежи смогут попадать в законотворческую повестку. С докладом выступила член комитета по международным делам, обороне и безопасности Дана Медеуова.

«Сегодня в Казахстане проживает около 6 миллионов молодых граждан. Молодежь активно участвует в общественной жизни, реализует социальные проекты, выдвигает новые идеи и предлагает решения актуальных вопросов развития нашей страны. Вместе с тем, потенциал этих инициатив не всегда реализуется в полной мере. Многие из них остаются разрозненными и не получают необходимой поддержки для выхода на республиканский уровень», – сказала депутат.

По ее словам, назрела необходимость в постоянной площадке для диалога.

«Его главная миссия объединить активную, инициативную и созидательную молодежь, создать условия для ее содержательного участия в общественно-политической жизни и привлечь молодое поколение к решению стратегических задач развития нашей страны», – пояснила Дана Медеуова.

В совет войдут депутаты, представители молодежных организаций и объединений, регионального актива, а также молодые специалисты из разных сфер.

«Принципиально важно обеспечить широкое представительство регионов. Голоса молодых людей из небольших городов, сельских населенных пунктов и отдаленных районов должны быть услышаны на национальном уровне наравне с инициативами молодежи крупных городов», – подчеркнула депутат.

Еще одним направлением работы станет международное сотрудничество, представление интересов казахстанской молодежи и продвижение ее инициатив за рубежом.

При этом, по словам Медеуовой, совет не должен превратиться в площадку для разговоров.

«При этом Совет не должен ограничиваться проведением встреч и обсуждением актуальных вопросов. Его ключевая задача стать действенным институтом общественного участия, обеспечивающим возможность внесения молодежных инициатив в законотворческую повестку, их экспертное рассмотрение и дальнейшее продвижение», – отметила она.

Депутат напомнила, что Глава государства на встрече с общественностью Туркестанской области подчеркнул, что созидательная сила новой Конституции раскроется благодаря участию в ее реализации молодежи.