При Курултае создадут Общественную палату из 50 человек

На заседании Курултая принято решение о создании Общественной палаты при Курултае первого созыва, передает BAQ.KZ.

Новая площадка должна обеспечить постоянное взаимодействие депутатов с экспертным и профессиональным сообществом. В ее состав войдут 50 человек – эксперты, ученые, представители гражданского общества, профессиональных объединений и регионов.

Одним из главных направлений работы Палаты станет обсуждение законопроектов еще до их рассмотрения депутатами. Предполагается проведение так называемых «нулевых чтений», во время которых специалисты смогут дать экспертную оценку документам, обозначить возможные риски и представить предложения по их доработке.

В Курултае рассчитывают, что такой формат позволит учитывать профессиональные рекомендации и альтернативные позиции еще на этапе подготовки законодательных инициатив, до прохождения основных парламентских процедур.

Экспертов хотят подключать к законам на ранней стадии

Фактически Общественная палата должна стать площадкой, где законопроекты смогут обсуждаться не только депутатами, но и специалистами из разных сфер – в зависимости от темы документа.

Это позволит привлекать к обсуждению представителей науки, бизнеса, общественных организаций, профессиональных сообществ и регионов и получать их предложения до того, как проект закона пройдет основные стадии рассмотрения.

В ближайшее время в Курултае планируют утвердить Положение об Общественной палате, определить ее персональный состав и назначить руководителей.

Такой формат уже работал при Мажилисе

Общественная палата ранее действовала при Мажилисе. Она была создана в 2022 году как площадка для открытого обсуждения законопроектов и общественно значимых инициатив.

Работу Палаты при Мажилисе завершили в июне 2026 года в связи с переходом к новой парламентской модели. За время восьмого созыва было проведено 30 заседаний, из них 10 – выездных. Тогда руководство Мажилиса отмечало, что накопленный опыт Общественной палаты планируется продолжить уже в работе нового однопалатного Курултая.

Напомним, первая сессия Курултая первого созыва открылась 28 августа 2026 года после вступления в силу новой Конституции и перехода Казахстана к однопалатной модели законодательного органа.