  • Главная
  • Новости
  • Спасатели предотвратили угрозу взрыва газбаллонов при пожаре в доме

Спасатели предотвратили угрозу взрыва газбаллонов при пожаре в доме

Сегодня 2026, 09:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня 2026, 09:00
Сегодня 2026, 09:00
119
Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС вынесли 4 газовых баллона при пожаре в жилом доме в Костанайской области, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС РК, минувшей ночью на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о загорании частного жилого дома в селе Дубинка Сарыкольского района.

Прибывшие на место происшествия подразделения установили, что горит кровля здания.

– В ходе ликвидации пожара спасателями из зоны горения на безопасное расстояние вынесены четыре газовых баллона объемом по 27 литров, что позволило исключить угрозу взрыва. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров, – сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: МЧС РК

Самое читаемое

Наверх