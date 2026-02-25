Спасатели МЧС вынесли 4 газовых баллона при пожаре в жилом доме в Костанайской области, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС РК, минувшей ночью на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о загорании частного жилого дома в селе Дубинка Сарыкольского района.

Прибывшие на место происшествия подразделения установили, что горит кровля здания.

– В ходе ликвидации пожара спасателями из зоны горения на безопасное расстояние вынесены четыре газовых баллона объемом по 27 литров, что позволило исключить угрозу взрыва. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров, – сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.