Спасатели предотвратили угрозу взрыва газбаллонов при пожаре в доме
Сегодня 2026, 09:00
Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС вынесли 4 газовых баллона при пожаре в жилом доме в Костанайской области, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в МЧС РК, минувшей ночью на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о загорании частного жилого дома в селе Дубинка Сарыкольского района.
Прибывшие на место происшествия подразделения установили, что горит кровля здания.
– В ходе ликвидации пожара спасателями из зоны горения на безопасное расстояние вынесены четыре газовых баллона объемом по 27 литров, что позволило исключить угрозу взрыва. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров, – сообщили в МЧС РК.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
