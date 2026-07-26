При пожаре в строящемся доме в Алматинской области едва не произошел взрыв
Пожар полностью ликвидировали, предварительно никто не пострадал.
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В Илийском районе Алматинской области пожарные МЧС совместно с добровольцами противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» ликвидировали возгорание в строящемся частном доме. Во время тушения спасатели вынесли из здания газовый баллон, предотвратив возможный взрыв.
Сообщение о пожаре поступило на пульт службы 112. Возгорание произошло в недостроенном нежилом двухэтажном доме, расположенном в дачном массиве Нур-Атакент Ашибулакского сельского округа.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС и добровольцы из села Туймебай. После проведения разведки спасатели установили, что огонь охватил все строение.
Во время тушения пожарные обнаружили и вынесли из опасной зоны газовый баллон объемом 27 литров. Это позволило предотвратить возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.
Пожар был полностью ликвидирован. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности при проведении строительных работ. Особое внимание следует уделять правильному хранению и эксплуатации газовых баллонов, поскольку нарушение правил безопасности может привести к пожару и создать угрозу жизни и здоровью людей.
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