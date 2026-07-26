При пожаре в строящемся доме в Алматинской области едва не произошел взрыв

В Илийском районе Алматинской области пожарные МЧС совместно с добровольцами противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» ликвидировали возгорание в строящемся частном доме. Во время тушения спасатели вынесли из здания газовый баллон, предотвратив возможный взрыв.

Сообщение о пожаре поступило на пульт службы 112. Возгорание произошло в недостроенном нежилом двухэтажном доме, расположенном в дачном массиве Нур-Атакент Ашибулакского сельского округа.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС и добровольцы из села Туймебай. После проведения разведки спасатели установили, что огонь охватил все строение.

Во время тушения пожарные обнаружили и вынесли из опасной зоны газовый баллон объемом 27 литров. Это позволило предотвратить возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.

Пожар был полностью ликвидирован. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности при проведении строительных работ. Особое внимание следует уделять правильному хранению и эксплуатации газовых баллонов, поскольку нарушение правил безопасности может привести к пожару и создать угрозу жизни и здоровью людей.