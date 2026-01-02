  • 2 Января, 12:45

При пожаре в Якутии погибли пятеро человек, среди них трое детей

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Сунтарском районе Якутии произошёл пожар, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, тела погибших были обнаружены в ходе тушения возгорания. Площадь пожара составила около 24 квадратных метров.

К ликвидации огня были привлечены шесть сотрудников республиканской пожарной охраны и две единицы техники.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа. 

